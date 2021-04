Đắk Nông: Thuê hàng chục ô tô tiền tỉ rồi đem đi cầm cố, bán

Qua điều tra, Công an TP.Gia Nghĩa phát hiện Trần Quốc Tiến, Lê Thành Luân (35 tuổi, trú TP.Gia Nghĩa), Mai Thị Bích Liên (36 tuổi, cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Đế Chế Năm Sao, trú TP.HCM) thuê ô tô tự lái từ các tỉnh khác đưa về TP.Gia Nghĩa rồi mang đi cầm cố, bán cho người khác.

Đến tháng 1.2021, các nghi can bỏ trốn khỏi địa phương.

Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP

Luân tại cơ quan Công an

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an TP.Gia Nghĩa đã nhận được nhiều đơn tố giác hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của các nghi can.

Ngày 13.3, lực lượng Công an TP.Gia Nghĩa bắt giữ Trần Quốc Tiến, Lê Thành Luân và Mai Thị Bích Liên khi các nghi can đang lẩn trốn tại H.Tánh Linh ( Bình Thuận ).

Tại cơ quan điều tra, các nghi can khai nhận đầu năm 2020, Luân, Tiến và Liên bàn bạc với nhau lên mạng xã hội tìm kiếm người cho thuê ô tô tự lái ở TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bến Tre... đem về TP.Gia Nghĩa để cho người khác thuê lại. Sau khi thuê được ô tô, các nghi can cắt định vị rồi mang hàng chục ô tô trị giá hàng chục tỉ đồng đi cầm cố, bán lấy tiền. Số tiền chiếm đoạt được, các nghi cản sử dụng trả tiền thuê ô tô cho nhiều người, trả lãi các khoản vay và tiêu xài cá nhân hết.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Quốc Tiến, Lê Thành Luân, Mai Thị Bích Liên để điều tra, làm rõ về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản . Đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý các bị can theo quy định của pháp luật.