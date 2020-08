Đắk Nông: Truy tố 3 giám đốc nghiệm thu khống công trình

Ngày 19.8, liên quan đến vụ nghiệm thu khống công trình , tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết cơ quan này đã ban hành cáo trạng truy tố các bị can: Trương Công Hậu (51 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thiên Bảo), Phan Ngọc Chiến (37 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty CP tư vấn kiểm định xây dựng Đắk Nghĩa) và Nguyễn Văn Thái (41 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH TVXD Hồng Đức Đắk Lắk) về tội “ vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng ”.

Theo cáo trạng, vào năm 2010, UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở làm việc Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh Đắk Nông (tại P.Nghĩa Đức, TP.Gia Nghĩa). Đến tháng 10.2012, dự án này được UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt tổng mức đầu tư hơn 45,8 tỉ đồng, do Sở VH-TT-DL Đắk Nông làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện dự án được chia thành 2 giai đoạn; giai đoạn 1 từ năm 2013 - 2015, với tổng mức đầu tư 27,4 tỉ đồng.

Ngày 31.5.2013, Sở VH-TT-DL Đắk Nông ký hợp đồng có giá trị hơn 20,7 tỉ đồng với Công ty TNHH Xây dựng Thiên Bảo (Công ty Thiên Bảo), do Trương Công Hậu làm Giám đốc về việc thi công xây dựng gói thầu số 7.

Tiếp đó, Sở VH-TT-DL Đắk Nông ký hợp đồng tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình với Công ty TNHH tư vấn xây dựng Hồng Đức Đắk Lắk (Công ty Hồng Đức) do Nguyễn Văn Thái làm Giám đốc. Đồng thời, ký hợp đồng tư vấn giám sát thi công với Công ty CP tư vấn kiểm định xây dựng Đắk Nghĩa (Công ty Đắk Nghĩa) do Phan Ngọc Chiến làm Giám đốc.

Quá trình thi công, Hậu, Thái và Chiến đã tổ chức nghiệm thu thi công san lấp 3 đợt trong tháng 11 và 12-2013. Căn cứ vào kết quả nghiệm thu, Sở VH-TT-DL Đắk Nông đã thanh toán cho Công ty Thiên Bảo 3 đợt với tổng số tiền hơn 6 tỉ đồng.

Cuối năm 2013, công trình đang thi công thì dừng lại cho đến nay theo văn bản của Sở Xây dựng Đắk Nông để xử lý kỹ thuật mặt bằng san ủi.

Ngày 6.8.2014, Giám đốc Sở Xây dựng Đắk Nông có quyết định về việc thanh tra đột xuất dự án trụ sở Đoàn ca múa nhạc dân tộc. Đến ngày 16.10.2014, Thanh tra Sở Xây dựng có kết luận về việc thực hiện công tác đầu tư xây dựng dự án này và sau đó chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông điều tra, xử lý các cá nhân có sai phạm theo quy định pháp luật.

Quá trình điều tra, trưng cầu giám định của Công an tỉnh Đắk Nông đã xác định tổng giá trị chênh lệch do xác định sai khối lượng, sai định mức, sai cự ly vận chuyển và trùng công việc tại công trình trên là gần 1,1 tỉ đồng.

Trong đó, việc nghiệm thu khống, thanh toán không đúng với cự ly vận chuyển thực tế thi công của các bị can Hậu, Chiến và Thái đã gây thiệt hại cho Nhà nước là 245,7 triệu đồng. Còn lại, hơn 845 triệu đồng (giá trị khối lượng đất đào thiếu, khối lượng đất đào có bạt và vỗ mái ta luy, thanh toán trùng lặp nội dung công việc) vì xác định không phải do lỗi cố ý của các bị can trên nên CQĐT không xem xét xử lý trách nhiệm hình sự. Số tiền này Sở VH-TT-DL Đắk Nông thực hiện quyền yêu cầu Công ty Thiên Bảo hoàn trả theo quy định của pháp luật dân sự.