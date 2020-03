Đâm 2 đồng nghiệp bị thương vong, nam công nhân lãnh án 18 năm tù

Ngày 17.3, TAND tỉnh Bình Phước xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Vũ Bảo (30 tuổi, ngụ huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) về tội "giết người" và "cố ý gây thương tích".

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Phước, Nguyễn Vũ Bảo, Nguyễn Tấn Phát (23 tuổi) và Cao Quốc Dũng (23 tuổi) cùng làm tại một công ty (ở KCN Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước ). Dũng và Phát là công nhân cùng tổ và Bảo làm phó ban quản lý.

Do Dũng vi phạm nội quy của công ty nên Bảo điều chuyển Dũng qua bộ phận khác. Dũng kêu bạn chặn đường đánh Bảo gây thương tích vào ngày 31.1.2019. Vụ việc sau đó được công an hòa giải. Tuy nhiên do Dũng tiếp tục đe dọa, sợ bị đánh nên Bảo đã mua 1 con dao thủ trong người.

Sáng 23.2.2019, Phát vi phạm nội quy của công ty và bị Bảo nhắc nhở. Khoảng 19 giờ 50 phút cùng ngày, Bảo vào ca đêm thì gặp Dũng cùng Phát và một người khác ở cổng công ty. Chạm mặt nhau, Bảo hỏi Phát: “Mày kêu người đến đánh tao hả?” nhưng Phát và Dũng không trả lời. Lúc này Bảo đạp Phát thì bị Phát đấm lại vào mặt, Dũng đằng sau cũng dùng tay đánh Bảo.

Nguyễn Vũ Bảo tại phiên tòa ngày 17.3.2020 Hoàng Giáp

Được một người làm chung trong công ty ra can ngăn nhưng Bảo đã lấy dao thủ sẵn trong người ra đâm 2 nhát vào ngực và hông trái của Phát gây thương tích 15%. Dũng đấm Bảo từ phía sau thì bị Bảo quay lại đâm 2 nhát vào ngực phải và vùng thái dương, khiến Dũng tử vong sau đó.

Tối cùng ngày, Bảo đã ra đầu thú.