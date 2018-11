Đảm bảo an ninh mạng nhưng môi trường đầu tư cũng phải thông thoáng

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, quan điểm của Thủ tướng với nghị định hướng dẫn luật An ninh mạng là đảm bảo an toàn, an ninh rất cần thiết song cũng phải có môi trường đầu tư thông thoáng để doanh nghiệp kinh doanh.