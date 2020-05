Dân biết nhưng còn... ngại nói

Tối nay, 4.5, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết, ca ca tử vong do xơ gan giai đoạn cuối ở Hà Nam, không phải do Covid -19. Hiện Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong do Covid-19.