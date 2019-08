'Dân chơi' ma túy ở xứ dừa: Khởi tố 3 bị can

Ngày 31.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre, cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can trong số 26 nam, nữ vừa bị bắt quả tang, dương tính với chất ma túy trong phòng VIP 11, 12 và 13 của quán karaoke Út An 3 (P.6, TP.Bến Tre).

Cụ thể, Nguyễn Anh Bằng (25 tuổi, ngụ H.Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) bị khởi tố về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; bị can Nguyễn Hoài Tân (biệt danh Ma Tục, 32 tuổi, ngụ Q.1, TP.HCM) và Lương Nguyễn Thùy Giang (22 tuổi, ngụ xã Tân Thành Bình, H. Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre) bị khởi tố về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

"Nam thanh, nữ tú" bị bắt quả tang chơi ma túy trong quán karaoke Út An 3 ẢNH: BẮC BÌNH

Trước đó, lúc 0 giờ 30, ngày 24.8, Công an tỉnh Bến Tre phối hợp Công an TP.Bến Tre kiểm tra quán karaoke Út An 3 do bà Đặng Thị Yến Oanh (37 tuổi) làm chủ.

Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt quả tang 8 phòng, gồm 37 khách đang hát karaoke quá giờ quy định. Trong đó, nhiều khách có biểu hiện nghi sử dụng ma túy; một số người có hành vi bất thường. Kiểm tra ma túy nhanh, lực lượng chức năng phát hiện 26 nam, nữ dương tính với chất ma túy. Trong các phòng VIP 11, 12, 13 của quán karaoke này, Cơ quan Công an đã phát hiện và thu giữ hơn 7,1 gam ma túy tổng hợp; 12 điếu và 2 túi cỏ Mỹ; 65,7 triệu đồng; một số vật dụng có liên quan dùng để sử dụng ma túy.