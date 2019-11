Dân đổ cho chính quyền quản lý kém, chính quyền đổ cho dân không có ý thức

Nêu ý kiến về vấn đề này, đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa (Đồng Tháp) chỉ ra sự khác biệt giữa thực tiễn và báo cáo. Trong báo cáo, cơ quan chức năng luôn nói làm tốt tuyên truyền, nhưng người dân bảo không biết. Cơ quan chức năng bảo làm tốt công tác giám sát, nhưng xử lý vi phạm rất ít, đến sự cố xảy ra thì mới truy cứu nguyên nhân và trách nhiệm, mới phát hiện sai phạm rất nhiều.

Theo ĐB Hoa, chính vì vòng luẩn quẩn này, mà năm nào việc phòng cháy, chữa cháy cũng được hô hào, phát động, nhưng các vụ cháy lớn vẫn xảy ra và vẫn gây hậu quả nghiêm trọng.

Đại biểu Cao Thị Xuân (Thanh Hóa), Phó chủ tịch Hội đồng dân tộc, thì cho rằng để khắc phục triệt để tồn tại, hạn chế tình trạng trên, trước hết phải nhìn nhận các lỗi chủ quan thay vì đổ lỗi cho các nguyên nhân khách quan.

Ngày 27.6, cô nông dân Nguyễn Thị Hảo 36 tuổi ở Hương Sơn, Hà Tĩnh đốt cỏ làm cháy lan sang khu rừng, gây thiệt hại 7 héc ta, sau đó bị TAND huyện tuyên phạt 2 năm tù.

Ngày 28.6, một nông dân khác là Phan Đình Thành 46 tuổi ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh cũng đốt rác trong vườn làm cháy lan rừng phòng hộ, sau đó Thành cũng bị khởi tố, bắt tạm giam…

Theo đại biểu Xuân, vì sự thiếu hiểu biết về phòng cháy, chữa cháy của một số người, mà đất nước thì mất rừng, còn một số người dân thì mất tự do.

Trong khi việc nâng cao nhận thức là vô cùng cần thiết, thì báo cáo giám sát chỉ ra thực tế “Hiệu quả công tác tuyên truyền chưa cao”- “làm nhiều nhưng đọng lại ít”, người dân ít được tuyên truyền, hoặc thực hiện mang tính hình thức, đối phó.

“Theo báo cáo của Bộ Công an, hiện nay, Việt Nam có tổng cộng 188 tiêu chuẩn, quy chuẩn Quốc gia về PCCC. Thử hỏi, có bao nhiêu tổ chức, cá nhân, người dân nắm được, hiểu được và thực hiện theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn này? Nếu không, những nguy cơ cháy nổ vẫn hiển hiện xung quanh cuộc sống của chúng ta”, đại biểu Xuân lo lắng.

Tính đến tháng 7.2018, cả nước vẫn tồn tại 110 công trình chung cư, nhà cao tầng đã được chủ đầu tư đưa vào hoạt động, nhưng chưa được nghiệm thu về PCCC.

"Tại sao lại có tình trạng này? Là do vi phạm của các chủ đầu tư hay do tiêu cực trong công tác kiểm tra, xử lý sai phạm trong thực hiện pháp luật về PCCC?"; rồi "hàng ngàn vụ cháy đã xảy ra, hàng trăm người bị thiệt mạng, nhiều ha rừng, cơ sở vật chất bị thiêu rụi, nguyên nhân chủ quan trong các vụ việc này rất lớn, nhưng đã có bao nhiêu cán bộ bị kỷ luật, bị mất chức, bị xử lý ?", bà Xuân đặt câu hỏi, và đề nghị Chính phủ, Bộ Công an cũng như chính quyền địa phương chấn chỉnh tình trạng này.