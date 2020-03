Đăng, bình luận sai về đại dịch Covid-19, bị xử phạt

Chiều 18.3, Công an H.Hòa Bình (Bạc Liêu) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với Nguyễn Hữu Toàn (28 tuổi, ấp An Nghiệp, xã Vĩnh Mỹ B, H.Hòa Bình) vì đăng tin sai về đại dịch Covid-19 trên trang Facebook cá nhân.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 13.3, lực lượng Công an H.Hòa Bình và Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Bạc Liêu phát hiện chủ tài khoản Facebook Hữu Toàn đăng thông tin: “Mọi người cẩn thận Covid-19 nhé, Bạc Liêu mình có ca ngủm rồi. Đang ém không cho công bố, ghê chưa!”.

Chỉ sau ít phút đăng tải, nội dung trên đã có nhiều lượt bình luận, chia sẻ. Việc đăng tải nội dung sai sự thật đã gây hoang mang, lo lắng cho người dân ở Bạc Liêu. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định thông tin trên là sai sự thật, bởi Bạc Liêu không có trường hợp nào nhiễm dịch Covid-19. Do đó, ngay trong đêm 13.3, lực lượng công an đã mời Toàn đến trụ sở Công an xã Vĩnh Mỹ B (H.Hòa Bình) để làm việc.

Tại cơ quan công an, Toàn khai nhận khoảng 16 giờ ngày 13.3, khi đi khám bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu, Toàn nghe một số người bàn tán có một người nam ở TP.Bạc Liêu chết là do bệnh Covid-19. Sau đó, Toàn đã đăng tải lên Facebook cá nhân nội dung nêu trên.

Sau buổi làm việc với công an, Toàn đã chủ động xóa nội dung đã đăng tải trên Facebook sai sự thật của mình, đồng thời đăng lời xin lỗi công khai.