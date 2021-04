Đang điều trị tâm thần, cựu tổng giám đốc VNS bị đề nghị 3 - 4 năm tù

Chiều 14.4, đại diện Viện KSND đã đề nghị mức án đối với 19 bị cáo trong vụ án gây thất thoát 830 tỉ đồng tại dự mở rộng sản xuất giai đoạn 2 Công ty CP gang thép Thái Nguyên (TISCO).

Căn cứ vào vai trò, tính chất phạm tội của các bị cáo trong vụ án, cơ quan công tố đã đề nghị mức án cao nhất 10 - 11 năm tù đối với bị cáo Trần Trọng Mừng, nguyên Tổng giám đốc TISCO về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; 13 bị cáo còn lại bị đề nghị mức án cao nhất từ 9 - 10 năm tù, thấp nhất là 2 - 3 năm tù.

Trong số này, bị cáo Mai Văn Tinh, cựu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Thép VN (VNS) bị đề nghị mức án 6 - 7 năm tù. Đáng chú ý, bị cáo Đậu Văn Hùng, nguyên Tổng giám đốc VNS được xét xử vắng mặt và bị đề nghị mức án 3 - 4 năm tù. Với mức án nêu trên, đại diện cơ quan công tố cho biết bị cáo Hùng được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ, do đã trên 70 tuổi, có nhiều thành tích trong quá trình công tác. Đặc biệt, bị cáo này mắc nhiều bệnh, theo tài liệu gia đình cung cung cấp thì bị cáo này hiện đang điều trị bệnh mất trí nhớ tại Bệnh viện tâm thần TP.HCM.

Cơ quan công tố cho biết, bị cáo Đậu Văn Hùng có vai trò là người thực hành hành vi sai phạm trong vụ án. Với trách nhiệm chức vụ quyền hạn là thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc VNS, theo đề nghị của TISCO, bị cáo Đậu Văn Hùng đã trực tiếp ký tờ trình đề nghị HĐQT VNS báo cáo Chính phủ cho phép điều chỉnh chi phí phần C của Hợp đồng EPC; chấp thuận cho VINAINCON là đơn vị không đủ năng lực làm nhà thầu phụ thực hiện phần C theo đơn giá; trình HĐQT VND phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư dự án, trong đó có phần dự phòng cho phần C của hợp đồng EPC, làm tăng thêm 15,57 triệu USD không có cơ sở pháp lý, không đúng quy định.

Hành vi của bị cáo dẫn đến TISCO không kiểm soát được chi phí đầu tư, không ràng buộc được trách nhiệm của nhà thầu về tiến độ, giá trị hợp đồng, là nguyên nhân dẫn đến dự án bị chậm tiến độ, làm phát sinh lãi vay, tưng chi phí đầu tư gây thất thoát, lãng phí đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Đối với 5 bị cáo trong nhóm tội danh “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, cơ quan công tố đề nghị mức án cao nhất là 3 - 4 năm tù, thấp nhất 12 - 18 tháng tù.