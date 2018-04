Đang thực hiện lệnh bắt tạm giam nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh

Từ 17 giờ chiều nay, 6.4, Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Phan Văn Vĩnh (63 tuổi, quê ở huyện Giao Thủy, Nam Định), nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục cảnh sát, Bộ Công an để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điều 356 bộ luật Hình sự. Lệnh bắt giữ ông Vĩnh đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, cũng trong ngày 6.4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Phan Văn Vĩnh về hành lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo quy định tại điều 356 bộ luật Hình sự.

Ông Vĩnh từng đảm nhiệm vai trò Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, là đại biểu Quốc hội khóa 12. Trong quá trình công tác tại Nam Định, do có những thành thích xuất sắc về phòng chống tội phạm, ông Vĩnh được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Từ năm 2010, ông Phan Văn Vĩnh được điều động từ Nam Định lên giữ chức Phó tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát. Từ tháng 4.2011, ông Vĩnh được bổ nhiệm chức Tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát, thay thế cho người tiền nhiệm Phạm Quý Ngọ. Ông Vĩnh nghỉ hưu từ tháng 4.2017.

Trong quá trình công tác, ông Phan Văn Vĩnh đã trực tiếp chỉ đạo nhiều chuyên án lớn, gây được sự quan tâm của dư luận xã hội, như vụ Lê Văn Luyện cướp tiệm vàng, giết hại 3 người ở Bắc Giang; vụ Nguyễn Hải Dương và đồng bọn thảm sát 6 người ở Bình Phước; vụ sai phạm của "bầu" Kiên và đồng phạm tại Ngân hàng ACB.

Theo nguồn tin Thanh Niên, việc ông Phan Văn Vĩnh bị khởi tố liên quan đến những việc làm và trách nhiệm của ông này khi còn đương chức gắn với đường dây đánh bạc ngàn tỉ vừa bị Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá.

Ông Vĩnh từng là thủ trưởng của ông Nguyễn Thanh Hóa , nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), người đã bị Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố ngày 11.3 về hành vi tổ chức đánh bạc.

Như Thanh Niên đã phản ánh, từ tháng 8.2017, với chỉ đạo của Bộ Công an, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành các biện pháp tố tụng đối với các cá nhân, tổ chức liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club. Tổ chức đánh bạc này do Phan Sào Nam (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị VTC Online), Nguyễn Văn Dương (nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) cầm đầu.

Liên quan đến vụ án này, đến nay, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 84 bị can về nhiều tội danh khác nhau (trong đó một số bị can bị khởi tố 2 tội danh) gồm 41 bị can về tội tổ chức đánh bạc, 38 bị can về tội đánh bạc, 4 bị can về tội mua bán hóa đơn trái phép, 2 bị can về tội rửa tiền và 1 bị can về tội sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra đang tạm giam 31 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 42 bị can, cho bảo lãnh 2 bị can, truy nã nhiều bị can đang bỏ trốn.

Cơ quan điều tra làm rõ Nguyễn Văn Dương đã hưởng lợi bất chính từ đường dây đánh bạc này khoảng 1.600 tỉ đồng; nhóm Phan Sào Nam, hưởng khoảng 1.850 tỉ đồng và 2.645 tỉ đồng trả thưởng cho "con bạc".