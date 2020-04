Danh tính tài xế gây tai nạn khiến 2 chị em thương vong ở Vĩnh Phúc rồi bỏ trốn

Chiều 20.4, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) cho biết, sau 3 ngày truy xét, cơ quan này đã phối hợp với Công an thành phố Hà Nội xác định được tài xế gây tai nạn khiến 2 chị em gái đi tập thể dục thương vong và bỏ chạy.

Theo vị lãnh đạo, nhận được thông tin vụ tai nạn, Công an thành phố Vĩnh Yên đã triển khai lực lượng rà soát camera các nhà dân và xác định người điều khiển xe gây tai nạn là Trịnh Xuân Hòa (36 tuổi, quê tại xã Cao Minh, thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc; thường trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Xác định được phương tiện, tài xế, Công an thành phố Vĩnh Yên đã triển khai nhiều mũi điều tra và khoảng 14 giờ chiều 20.4, Công an thành phố Vĩnh Yên đã phối hợp với Công an thành phố Hà Nội tìm được tài xế này tại địa bàn quận Bắc Từ Liêm.