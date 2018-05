Đập bỏ hàng rào trụ sở Ban quản lý rừng phòng hộ Đất Mũi vì vi phạm lộ giới

Theo đó, hàng rào trụ sở làm việc của Ban quản lý rừng phòng hộ Đất Mũi (có trụ sở H.Ngọc Hiển, Cà Mau) đã vi phạm hành lang an toàn đường bộ, tạo dư luận không tốt, ảnh hưởng vẻ mỹ quan, gây lãng phí, hoạt động và ninh trật tự của đơn vị… Do vậy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tháo dỡ toàn bộ hàng rào vi phạm hành lang an toàn đường bộ; phê bình Ban quản lý dự án công trình xây dựng tỉnh (hủ đầu tư công trình trên). Đồng thời đề nghị Sở Xây dựng, Ban quản lý dự án công trình xây dựng tỉnh nghiêm túc rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm, kiểm điểm nghiêm túc đối với các cá nhân để xảy ra sai sót trong thực hiện đầu tư xây dựng công trình.



Trước đó, Sở GTVT có báo cáo về việc hàng rào trụ sở Ban quản lý rừng phòng hộ Đất Mũi vi phạm hành lang lộ giới. Sau đó, Sở NN-PTNT thành lập tổ kiểm tra, làm rõ. Tổ kiểm tra xác định hàng rào vi phạm hành lang an toàn đường bộ.