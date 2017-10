Ông A Then và vợ là Y Đưch tử vong, 2 người con của ông A Then bị thương nặng sau tiếng phát nổ, nghi là do đập đầu đạn M79.

Chiều 23.10, tại thôn 5, xã Đăk Cấm, TP.Kon Tum đã xảy ra vụ nổ đầu đạn làm ông A Then (46 tuổi) và vợ là Y Đưch (45 tuổi) tử vong , 2 con là Y Thuy (15 tuổi) và A Theo (9 tuổi) bị thương nặng. tin liên quan Vụ nổ khiến 6 người chết ở Khánh Hòa là do cưa đạn pháo Bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến vụ nổ nghiêm trọng, khiến 6 người chết, 1 người bị thương tại thôn Tà Lương (TT.Tô Hạp, H.Khánh Sơn, Khánh Hòa) là do người dân cưa đầu đạn 105mm để lấy thuốc nổ. Trung tá Trần Ngọc Tuấn, Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự, Công an TP.Kon Tum, cho biết vào thời gian nói trên, người dân ở thôn 5 nghe tiếng nổ tại nhà ông A Then nên chạy đến, phát hiện ông Then đã chết thảm, bên cạnh là bà Y Đưch, còn Thuy và Theo đang xem ti vi gần đó bị mảnh đạn văng trúng. Người dân đã đưa các nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, bà Y Đưch đã tử vong. Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, đầu đạn phát nổ có thể là M79 do ông Then đi câu cá mang về nhà rồi đập để tháo ngòi nổ. Khi xảy ra tai nạn, hai đứa con lớn của ông Then đã đi gặt lúa, nếu không sẽ xảy ra thảm kịch. Phạm Anh