Đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm liệt sĩ quân tình nguyện hy sinh tại Campuchia

Theo tin từ Bộ Ngoại giao, ngày 10.1, Hội nghị Hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 10 đã được tổ chức tại TP.HCM dưới sự đồng chủ trì của Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Phó thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Kheng.

Tham dự hội nghị có trên 200 lãnh đạo và quan chức cao cấp của nhiều bộ, ngành, cơ quan T.Ư, lãnh đạo các quân khu, quân đoàn và các tỉnh khu vực biên giới Việt Nam và Campuchia.

Tại hội nghị, hai bên đánh giá hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới kể từ Hội nghị lần thứ 9 (tháng 3.2017) đến nay đã đạt nhiều kết quả thực chất.

Nhiều chính sách, nhiều văn kiện tạo khuôn khổ thuận lợi cho hợp tác vùng biên đã được ban hành. Quốc phòng - an ninh khu vực biên giới được giữ vững. Giao thương biên mậu tăng trưởng ổn định, kinh tế và đời sống người dân ngày một nâng cao.

Kết thúc hội nghị, hai bên đã ra báo cáo trung tâm và thông cáo chung. Trong thông cáo chung, hai bên tiếp tục đề cao tầm quan trọng của hợp tác an ninh - quốc phòng trong giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, an ninh của mỗi nước; tái khẳng định không cho phép bất kỳ tổ chức, cá nhân nào sử dụng lãnh thổ của nước này để làm phương hại đến an ninh và ổn định của nước kia.