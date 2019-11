ĐBQH: 'Vùng biển đang bị vi phạm mà lại cho người nước ngoài vào vùng ven biển'

Sáng 14.11, thảo luận tại hội trường về dự thảo luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Quản lý Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam , đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy (Đà Nẵng) cho rằng cần phải cân nhắc quy định miễn thị thực nhập cảnh cho người vào các khu kinh tế ven biển, khu hành chính kinh tế đặc biệt vì có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

“Dự thảo luật có đưa ra điều kiện ràng buộc là không làm ảnh hưởng tới quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội, nhưng có thể thấy là điều kiện này không có ý nghĩa thực tiễn”, bà Thúy nói.

Theo đại biểu, dự thảo lấy lý do luật hóa Quyết định 80 năm 2013 của Thủ tướng về việc ban hành một số cơ chế đặc thù phát triển huyên đ ảo Phú Quốc (Kiên Giang) là người nước ngoài vào đây được miễn thị thực 30 ngày mà thiếu bằng chứng thuyết phục về sự cần thiết tiếp tục thực hiện quy định này.

“Thực tế hơn 4 năm thực hiện ở một huyện đảo xa đất liền là Phú Quốc không có nghĩa là có thể áp dụng cho các khu vực kinh tế ven biển”, đại biểu Thúy nói.

Theo bà Thúy, trong bối cảnh vùng biển nước ta đang bị vi phạm nghiêm trọng thì quy định như dự thảo có thể dẫn đến nguy cơ cao hơn về sự xâm nhập của người nước ngoài dưới danh nghĩa du lịch.

“Thiết nghĩ việc mở cửa biên giới cho người nước ngoài cần đi liền với tăng cường quản lý trong phạm vi lãnh thổ, nguyên tắc tối thượng là không vì tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài và các lý do kinh tế mà làm ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh”, đại biểu Đà Nẵng nêu quan điểm và cho rằng, quy định miễn thị thực cho người nước ngoài ở các khu kinh tế ven biển có thể làm tăng nguy cơ đối với quốc phòng an ninh, khi việc kiểm soát lưu trú và xuất cảnh còn lỏng lẻo.

Không cần miễn với bất kỳ người nào vào khu kinh tế ven biển

Cùng quan điểm, đại biểu Trương Trọng Nghĩa (thành phố Hồ Chí Minh ) cho rằng, dự thảo quy định các điều kiện của khu kinh tế ven biển có thể miễn thị thực cho người nước ngoài như phải có sân bay quốc tế… nhưng đối với người vào lại không có bất kỳ điều kiện nào.

“Nếu theo quy định này thì cứ vào khu kinh tế ven biển thì đương nhiên được miễn thị thực. Chúng tôi cho rằng như vậy quá lỏng lẻo”, đại biểu Nghĩa nói và đề nghị quy định những người vào khu kinh tế ven biển như nhà đầu tư, người lao động, người làm ăn… và xác minh được họ có mục đích như vậy thì có thể miễn, c òn tất cả những người khác thì làm theo quy định bình thường.

Theo đại biểu Nghĩa, quy định như dự thảo có thể làm nảy sinh dễ dãi, lỏng lẻo Ảnh Gia Hân

Theo đại biểu Nghĩa, chúng ta đã miễn thị thực theo các hiệp định thương mại tự do, miễn thị thực đơn phương, có thể xin thị thực điện tử hay ngay tại sân bay. “Với những điều kiện như vậy thì không việc gì miễn một cách vô điều kiện đối với bất kỳ người nào vào khu kinh tế ven biển”, ông Nghĩa nói.

“Nếu quy định như dự thảo thì dễ nảy sinh vấn đề dễ dãi, lỏng lẻo, công việc của chúng ta càng tăng lên, trách nhiệm bảo vệ an toàn của chúng ta càng vất vả, lực lượng bảo vệ của chúng ta càng quá tải, nguy cơ rủi ro tăng thêm rất nhiều, có khi còn phải tăng thêm lực lượng để bảo đảm an toàn”, ông Nghĩa phân tích.

Đại biểu Trần Thị Quốc Khánh (Hà Nội) cũng không đồng tình với đề xuất miễn thị thực cho người nước ngoài vào khu kinh tế ven biển theo hướng luật hóa Quyết định 80 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm với đảo Phú Quốc.

“Đề nghị Ủy ban Quốc phòng An ninh (cơ quan thẩm tra luật – phóng viên) không dễ dãi trong việc thẩm định, với tinh thần nghiêm túc để làm sao khi trình ra Quốc hội với tinh thần đồng thuận cao nhất, phục vụ vấn đề phát triển kinh tế, xã hội của đất nước trong giai đoạn hội nhập quốc tế hiện nay”, bà Khánh đề nghị.