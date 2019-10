Để công ty thuộc Binh đoàn 15 phá rừng, trưởng ban quản lý rừng bị khởi tố

Công ty quân đội phá rừng Thực hiện chủ trương của Chính phủ cho phép chuyển đổi rừng nghèo sang trồng cây cao su, tỉnh Gia Lai bàn giao hơn 2.400 ha rừng ở các xã Ia Me, Ia Puch và Ia Mơ (H.Chư Prông) cho Công ty Bình Dương. Từ năm 2010 - 2012, nguyên đại tá, nguyên Giám đốc Công ty Bình Dương, ông Trần Văn Khanh cùng trợ lý nguyên thượng úy Dương Công Tư, phòng Kế hoạch - Kinh doanh , đã xuống thực địa, giao mốc ranh giới và chỉ đạo nhiều đơn vị khai hoang diện tích rừng vượt ra ngoài vùng dự án mà tỉnh Gia Lai giao hơn 589 ha rừng (gồm gần 580 ha rừng tự nhiên, 9,97 ha rừng phòng hộ ). Với nhiều sai phạm khác, Cục Điều tra hình sự điều tra (Bộ Quốc phòng ) đã bắt giam đại tá Trần Văn Khanh và thượng úy Dương Công Tư. Tòa án Quân sự Quân khu 5 tại Đà Nẵng tiếp đó tuyên phạt 6 năm tù đối với nguyên đại tá Trần Văn Khanh và thượng úy Dương Công Tư 3 năm tù về tội “ hủy hoại rừng ” ở phiên sơ thẩm. Sau khi Cục Điều tra hình sự kết thúc điều tra đã chuyển hồ sơ , kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai chỉ đạo xử lý trách nhiệm đối với BQL rừng phòng hộ Ia Puch, BQL rừng phòng hộ Ia Mơ; UBND các xã Ia Me, Ia Mơ (H.Chư Prông) và Hạt kiểm lâm H.Chư Prông vì đã buông lỏng công tác quản lý để Công ty Bình Dương phá rừng. Từ đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01, Công an Gia Lai) đã khởi tố vụ án về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.