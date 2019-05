Để mất rừng ở biên giới, 2 tập thể, 18 cá nhân bị kỷ luật

Trưởng Công an H.Bình Sơn Võ Văn Náo vừa bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Sáng 10.5 tại trụ sở Công an TP.Đà Nẵng và Công an Q.Thanh Khê diễn ra buổi công bố các quyết định của Bộ Công an về việc điều chuyển nhiều lãnh đạo cấp quận, phòng.