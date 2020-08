Đề nghị cảnh sát môi trường phối hợp xử lý vi phạm ở hồ Đại Lải

Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN-PTNT) cho biết sau khi ban hành kết luận thanh tra về các vi phạm của các doanh nghiệp xâm phạm hồ Đại Lải (Vĩnh Phúc), Tổng cục Thủy lợi đã có công văn gửi Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) đề nghị cử cán bộ cùng phối hợp với tổng cục, đồng thời chỉ đạo lực lượng cảnh sát môi trường thuộc Công an tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan thực hiện xử lý vi phạm tại hồ Đại Lải theo quy định của pháp luật, đảm bảo vận hành công trình an toàn trong mùa mưa lũ năm nay.