Đề nghị công nhận liệt sĩ cho trưởng công an xã bị lũ cuốn trôi

Trao đổi với Thanh Niên chiều nay, 5.7, ông Đào Ngọc Lợi, Cục trưởng Cục Người có công, cho biết: "Bộ LĐ-TB-XH đã yêu cầu Sở LĐ-TB-XH tỉnh Thanh Hóa lập hồ sơ để Bộ LĐ-TB-XH trình Chính phủ xem xét công nhận liệt sĩ cho anh Thao Văn Súa, Trưởng Công an xã Nhi Sơn (huyện Mường Lát, Thanh Hóa), bị lũ cuốn trôi. Để thủ tục hoàn thiện được nhanh chóng, ngày mai, 6.7, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Thanh Hóa sẽ trực tiếp ra báo cáo Bộ về trường hợp này".

Cũng trong sáng nay, Bộ trưởng LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung đã trao đổi với Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và thống nhất đề nghị với các cơ quan, chính quyền Thanh Hóa hoàn tất thủ tục ngay để trình Chính phủ xem xét công nhận liệt sĩ cho anh Thao Văn Súa.

Theo lãnh đạo Cục Người có công, tại khoản e và khoản g, điều 11 Pháp lệnh Ưu đãi người có công quy định, những trường hợp được công nhận là liệt sĩ và được nhà nước truy tặng bằng "Tổ quốc ghi công”, gồm: người đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế , hoặc vì lợi ích của nhà nước, của nhân dân.

Ngoài ra, các trường hợp do ốm đau, tai nạn khi đang làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng, an ninh; dũng cảm cứu người, cứu tài sản của nhà nước và nhân dân cũng được truy tặng.

Trước đó, như Thanh Niên đưa tin, tối 3.8, anh Thao Văn Súa (33 tuổi, ngụ tại bản Pá Hộc, xã Nhi Sơn, Trưởng Công an xã Nhi Sơn) đi nắm tình hình mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 3 tại một số gia đình trong bản để tổ chức di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Khi đến khu vực Trường tiểu học xã Nhi Sơn cũng là lúc khu vực này bất ngờ xảy ra sạt lở, đất đá từ trên núi đổ ập xuống, anh Súa đã tử vong do bị đất đá sạt lở vùi lấp.