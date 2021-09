Đề nghị EU hợp tác sản xuất vắc xin Covid-19 với Việt Nam

Tại hội đàm, hai bên đã trao đổi hàng loạt vấn đề nhằm tăng cường và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nghị viện, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Liên minh châu Âu (EU) phát triển mạnh mẽ vì lợi ích của cả hai bên. Để thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại một cách toàn diện, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn Nghị viện châu Âu có tiếng nói để nghị viện các nước chưa phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư EVIPA sớm phê chuẩn hiệp định này, đồng thời tiếp tục tạo điều kiện để thực thi Hiệp định thương mại tự do EVFTA một cách hiệu quả nhất.

Ông Vương Đình Huệ cũng bày tỏ mong muốn Nghị viện châu Âu tích cực hỗ trợ nguồn cung vắc xin từ châu Âu, qua cơ chế COVAX , chia sẻ vắc xin dôi dư, hỗ trợ cung cấp vật tư, trang thiết bị y tế thiết yếu, thuốc điều trị Covid-19 hợp tác sản xuất vắc xin . Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Nghị viện châu Âu ủng hộ gỡ thẻ vàng IUU đối với khai thác thủy sản của Việt Nam.

Ông Sassoli ghi nhận các đề xuất của phía Việt Nam và khẳng định Hiệp định thương mại EVFTA là mô hình hợp tác mẫu mực. Bên cạnh đó, Nghị viện châu Âu sẽ nỗ lực vận động vắc xin cùng các trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống Covid-19 cho Việt Nam.

Về các vấn đề liên quan đến hòa bình, an ninh và hợp tác, Quốc hội Việt Nam và Nghị viện châu Âu nhấn mạnh vai trò của luật pháp quốc tế trong giải quyết các tranh chấp và duy trì an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không.