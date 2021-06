Đề nghị Hàn Quốc ưu tiên chia sẻ nguồn vắc xin Covid-19 cho Việt Nam

Ngày 23.6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chung Eui-yong chào xã giao, sau khi ông Chung Eui-yong có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

Chủ tịch nước đề nghị Hàn Quốc tăng cường hơn nữa hỗ trợ cộng đồng kiều bào Việt Nam tại Hàn Quốc; mong muốn Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm về nghiên cứu phương pháp điều trị, chế tạo vắc xin, chia sẻ nguồn lực y tế trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 ...

Sáng 24/6: Thêm 42 ca Covid-19, TP.HCM có 26 bệnh nhân

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc. Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục đầu tư và mở rộng quy mô đầu tư vào Việt Nam; đề nghị Hàn Quốc có chính sách ưu tiên chia sẻ nguồn vắc xin Covid-19 cho Việt Nam; xem xét hỗ trợ Việt Nam trong nghiên cứu, sản xuất vắc xin và trang thiết bị y dược khác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Chung Eui-yong cũng nhất trí hai nước có cùng quan điểm về tăng cường hợp tác tại các diễn đàn đa phương, bảo vệ hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không và thượng tôn pháp luật trên Biển Đông, bao gồm Công ước LHQ về luật Biển 1982; thực hiện nghiêm túc DOC và xây dựng COC hiệu lực, hiệu quả...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chung Eui Yong Ảnh: VGP/Nhật Bắc