Đề nghị Nhật Bản hỗ trợ ASEAN xây dựng Biển Đông hòa bình, an toàn

Đề nghị Nhật Bản cung ứng vắc xin đồng đều, hiệu quả

Khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định quan hệ đối tác ASEAN - Nhật Bản trải qua gần 5 thập kỷ ngày càng phát triển vững mạnh. ASEAN và Nhật Bản đã trở thành những người bạn tin cậy, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong những thời điểm khó khăn, trên tinh thần “trái tim tới trái tim”.

ASEAN đề nghị Nhật Bản giúp bảo đảm cung ứng vắc xin đồng đều, hiệu quả, hỗ trợ Trung tâm ACPHEED hoạt động bền vững; hỗ trợ phục hồi bền vững, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng chất lượng cao và phát triển tiểu vùng, bao gồm tiểu vùng Mê Kông.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, các đại biểu dự hội nghị nhất trí cần phối hợp bảo đảm hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực, trong đó có an ninh và an toàn hàng hải ở Biển Đông, tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới , tiềm ẩn những nguy cơ gây bất ổn và còn diễn biến phức tạp, đáng quan ngại, nhất là trong bối cảnh khó khăn, thách thức hiện nay.