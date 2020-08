Đề nghị tăng mức xử phạt với người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Trước đó, theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, trong 7 tháng năm 2020, bộ đội Biên phòng đã ngăn chặn trên 16.000 người nhập cảnh trái phép; khởi tố 30 vụ án với 70 người liên quan. Chỉ riêng trong tháng 7 đã có trên 2.400 người bị bắt giữ khi cố tình xâm nhập qua đường mòn, lối mở. Trong khi đó, tại cuộc họp báo Chính phủ mới đây, thiếu tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, thông tin từ đầu năm đến nay, có hơn 500 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại 27/63 địa phương trên cả nước. Trong đó, An Giang có 44 trường hợp, Bắc Ninh 35 người, Đà Nẵng 78 người, TP.HCM 12 người, Lai Châu 36 người, Lạng Sơn 29 người, Quảng Ninh 126 người và Tây Ninh 32 người. Từ tháng 6 đến nay, lực lượng công an và các địa phương đã phát hiện 21 vụ với 177 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Cơ quan chức năng đã khởi tố 5 vụ, với 19 người Việt Nam và 1 người Trung Quốc về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.