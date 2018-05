Đề nghị thanh tra toàn diện khu đất Q.12 bị dân khiếu nại

Sáng 25.5, tại UBND Q.12 (TP.HCM), ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng ban Tiếp công dân T.Ư (Thanh tra Chính phủ); ông Huỳnh Cách Mạng (Phó chủ tịch UBND TP.HCM) cùng đại diện các sở, ban, ngành TP.HCM và Q.12, làm việc với bà Nguyễn Thị Lép (50 tuổi, trú xã Bom Bo, H.Bù Đăng, Bình Phước) và các hộ dân khiếu kiện việc thu hồi khu đất trên địa bàn P.Hiệp Thành (Q.12). Đây là một trong 12 vụ khiếu nại phức tạp, kéo dài mà UBND TP vừa báo cáo Thủ tướng.

Theo báo cáo của UBND Q.12, trước năm 1975, khu đất trên thuộc một phần trường bắn Quang Trung do chế độ cũ quản lý. Từ năm 1975 đến nay, khu đất có quá trình sử dụng đất và chia làm ba phần, cụ thể: Phần đất do nhà nước giao HTX Hiệp Thành quản lý có diện tích khoảng 156.700 m2. Năm 2005, UBND Q.12 sử dụng một phần diện tích khoảng 400 m2 bố trí hoán đổi cho 4 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án nâng cấp mở rộng đường Dương Thị Mười. Năm 2011, UBND Q.12 sử dụng khoảng 6.000 m2 xây dựng trung tâm y tế dự phòng. Hiện UBND Q.12 đang triển khai xây dựng công trình dự án Công viên văn hóa - thể dục thể thao Q.12 giai đoạn 1 trong khuôn viên khu đất khoảng 56.000 m2 và phần còn lại do HTX tiếp tục quản lý.

Phần do nhà nước trực tiếp quản lý khoảng 3.000 m2, làm nghĩa trang nhân dân. Và phần đất do các hộ khai phá sử dụng có diện tích khoảng 19.800 m2, do các hộ dân kinh tế mới khai phá trồng hoa màu từ năm 1976, sau đó chuyển nhượng giấy tay qua nhiều người và sử dụng đến nay.

Cuối năm 2015, tại phần đất xây dựng công viên văn hóa - thể dục thể thao Q.12 giai đoạn 1, UBND P.Hiệp Thành kiểm tra phát hiện 5 công trình xây dựng vi phạm nên lập hồ sơ xử lý và tiến hành cưỡng chế.

Theo phản ánh của bà Nguyễn Thị Lép, Nguyễn Thị Giang, Nguyễn Thị Ngọc và ông Trần Văn Cứ thì khu đất khiếu nại có tổng diện tích khoảng 17,8 ha, cụ thể: bà Lép 116.021,6 m2, bà Giang là 51.521,7 m2, bà Ngọc 2.000 m2 và ông Cứ là 8.494,4 m2.

Bà Lép cho rằng khu đất của mình bị thu hồi giao cho HTX Hiệp Thành và dự án Công viên văn hóa - thể dục thể thao Q.12 có nguồn gốc do ông cha bà sử dụng và để lại cho bà tiếp tục sử dụng từ năm 1987 đến nay. Ông Cứ cũng cho rằng khu đất ông sử dụng bấy lâu nay vẫn đóng thuế đầy đủ. Bà Giang cũng đề nghị cấp quyền sử dụng diện tích đất mà theo bà có nguồn gốc cha bà khai hoang từ năm 1985 và được bà Lép chia lại vào năm 2016. Các hộ dân cũng trình các hồ sơ, bản đồ do mình thu thập nhưng không cung cấp được giấy tờ hợp lệ chứng minh việc làm chủ khu đất.

Đại diện UBND Q.12 cho biết địa phương đã xác minh nguồn gốc và quá trình sử dụng khu đất trên và lấy ý kiến một số hộ dân sống lâu năm tại đây, nhưng các hộ dân không ai biết hoặc nghe tên Nguyễn Văn Tài (cha bà Lép) hay Nguyễn Thị Lép đến khai hoang và sinh sống. “Chúng tôi có đủ chứng cứ, bản đồ của cơ quan chức năng khẳng định gia đình bà Lép không liên quan và không cung cấp giấy tờ gì tới khu đất trên”, ông Lê Trương Hải Hiếu, Chủ tịch UBND Q.12 khẳng định.

Ông Nguyễn Hồng Điệp nhận định vụ việc diễn ra lâu là do xuất phát từ lịch sử để lại, có phần buông lỏng quản lý dẫn đến tranh chấp giữa người dân và chính quyền. Việc giải quyết chưa được kịp thời, đặc biệt đối thoại với người dân chưa tốt. Ông Điệp nói: “Tôi nghe cách giải thích của chính quyền thì cũng chưa đầy đủ và bài bản. Đề nghị UBND TP.HCM giao thanh tra toàn diện khu đất trên. Quá trình thanh tra phải thường xuyên tiếp xúc người dân, tôn trọng giấy tờ người dân cung cấp, giải quyết thấu tình đạt lý”.

Theo ông Huỳnh Cách Mạng, UBND TP đã giao Sở TN-MT xác minh các tài liệu, thu thập ý kiến của các hộ dân và nhận thấy quá trình quản lý, sử dụng diện tích đất phía cơ quan nhà nước có đầy đủ cơ sở pháp lý. Các hộ dân không đưa ra được giấy tờ pháp lý chứng minh khu đất trên là của mình. Tuy nhiên, các hộ trình bày sau 1975 thực tế có sử dụng đất, có kê khai nộp thuế... tình tiết này cảm thấy chưa ổn nên cần phải làm rõ.

UBND TP giao Sở TN-MT phối hợp thanh tra, Sở Xây dựng thanh tra toàn diện, khẩn trương báo cáo UBND TP tất cả những vấn đề nêu trên trong tháng 8. Trong quá trình thanh tra, đề nghị Ban Nội chính Thành ủy và Ủy ban MTTQ VN TP.HCM tham gia giám sát. Đồng thời, đề nghị Bí thư Q.12 rà soát và làm rõ các tố cáo vi phạm về quản lý và sử dụng đất của người dân đối với các cán bộ P.Hiệp Thành.