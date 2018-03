Đề nghị truy tố 4 bị can che giấu 2 tử tù trốn trại

Ngày 27.3, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 2 bị can Lê Văn Thọ (còn gọi là Thọ “sứt”, quê Hải Dương) và Nguyễn Văn Tình (29 tuổi, quê H.Quốc Oai, Hà Nội) về tội trốn khỏi nơi giam giữ. Liên quan vụ án này, Cơ quan CSĐT cũng truy tố 4 bị can khác là Nguyễn Thị Phương Lan (24 tuổi, trú TX.Chí Linh, Hải Dương, bạn gái Thọ); Nguyễn Văn Việt, Nguyễn Văn Ba và Nguyễn Văn Hạnh (cùng trú H.Kỳ Sơn, Hòa Bình) về tội che giấu tội phạm.

Theo kết luận điều tra, ngày 10.5.2017, Nguyễn Văn Tình bị TAND TP.Hà Nội tuyên phạt tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy, tạm giam tại Trại tạm giam T16 Bộ Công an. Ngày 22.6.2017, TAND tỉnh Hà Nam xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Văn Thọ tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy. Thọ được đưa từ Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam về Trại tạm giam T16. Ngày 1.7.2017, Thọ và Tình cùng được chuyển đến một buồng giam.

Khoảng 4 giờ ngày 11.9.2017, Thọ và Tình bỏ trốn khỏi Trại tạm giam T16. Trong quá trình hai tử tù lẩn trốn đã nhận được sự che giấu, giúp đỡ tiền bạc, phương tiện… của Lan, Việt, Ba và Hạnh. Ngày 16.9.2017, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an bắt Thọ khi đang lẩn trốn tại xã Nam Hồng (H.Nam Sách, Hải Dương). Khoảng 1 giờ 30 ngày 17.9.2017, công an bắt Tình ở khu vực Mai Châu, Hòa Bình. Ngày 19.9.2017, công an bắt giữ Lan. Từ ngày 31.12.2017 - 2.1.2018, Hạnh, Việt và Ba ra đầu thú.