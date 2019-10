Đề nghị truy tố 4 nhân viên Alibaba

Tách vụ án, điều tra 3 anh em Nguyễn Thái Luyện

Ngày 31.10, Viện KSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã hoàn tất cáo trạng và chuyển sang TAND cùng cấp đề nghị truy tố đối với 4 bị can: Nguyễn Huỳnh Tú Trinh, Trần Quốc Tĩnh, Huỳnh Ngọc Thiện, Phan Quỳnh Long (đều là nhân viên Công ty CP địa ốc Alibaba , gọi tắt Alibaba) về các tội cố ý làm hư hỏng tài sản và gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng, Công ty Alibaba do Nguyễn Thái Luyện làm chủ tịch HĐQT; Nguyễn Thái Lĩnh làm giám đốc đại diện theo pháp luật ; Nguyễn Thái Lực (cùng là em trai Luyện) làm trợ lý cho Luyện.

Ngày 13.7.2018, Lực ký hợp đồng nhận chuyển nhượng một số thửa đất nông nghiệp tại ấp 3, xã Tóc Tiên (TX.Phú Mỹ) và tự lập “ dự án ” trái phép, đặt tên “Khu dân cư Alibaba Tân Thành Center 5” để phân lô bán nền trái phép . Trưa 13.6, nhận thông tin đoàn cưỡng chế của UBND xã Tóc Tiên đang cuốc đường tại khu đất vi phạm, Trinh, Tĩnh, Thiện, Long cùng hàng chục nhân viên Công ty Alibaba chống đối, đập phá phương tiện của đoàn cưỡng chế nên bị Cơ quan CSĐT đưa về trụ sở làm việc. Sau đó, 4 người nêu trên bị khởi tố về các tội cố ý làm hư hỏng tài sản và gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan CSĐT xác định trong vụ án trên Luyện, Lĩnh, Lực có dấu hiệu đóng vai trò chủ mưu, kích động, xúi giục nhân viên Công ty Alibaba phạm tội. Do cả 3 đã bị khởi tố, tạm giam để điều tra trong vụ án khác, thời hạn tạm giam đối với bị can Trinh, Tĩnh trong vụ án này đã hết, trong khi chứng cứ để khởi tố bị can đối với Luyện, Lĩnh, Lực và các cá nhân có liên quan chưa vững chắc nên CQĐT ra quyết định tách vụ án, điều tra sau.