Đề nghị truy tố cựu Chánh thanh tra Bộ Thông tin - Truyền thông

Theo kết luận điều tra, năm 2016, Thanh tra Bộ TT-TT phát hiện 14 game (trò chơi) trực tuyến trên mạng internet thuộc lãnh thổ VN có dấu hiệu cờ bạc. Thời điểm đó, ông Đinh Tiến Dũng, Phó chánh thanh tra, đã có văn bản đề nghị ông Đặng Anh Tuấn, lúc đó là Chánh thanh tra, trình Bộ trưởng Bộ TT-TT (thời điểm đó là ông Trương Minh Tuấn) phê duyệt thành lập đoàn kiểm tra để kiểm tra, xác minh.

Ngày 5.10.2016, ông Trương Minh Tuấn đã ký Quyết định số 1718 QĐ- BTTTT về việc thành lập đoàn kiểm tra gồm 5 thành viên, do ông Đinh Tiến Dũng làm trưởng đoàn. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, đoàn kiểm tra phát hiện một số cá nhân, doanh nghiệp phát hành game cờ bạc, trong đó có game bài Tip.Club liên quan đến Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (Công ty CNC) của Nguyễn Văn Dương, nên đã có các báo cáo Bộ trưởng Trương Minh Tuấn về tình hình, đồng thời có đề xuất “... chuyển hồ sơ sang cơ quan công an xem xét, xử lý đối với các sản phẩm trò chơi điện tử trên mạng có dấu hiệu tội phạm hình sự”.