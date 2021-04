Đề nghị truy tố hai bị can buôn bán thuốc Viagra giả quy mô lớn

Theo KLĐT, tháng 1.2019, Hiếu quen biết và thỏa thuận cùng Hùng tìm mua thuốc Viagra giả để bán lại nhằm mục đích thu lợi bất chính . Hiếu sử dụng mạng xã hội tìm kiếm các trang quảng cáo thuốc sinh lý và liên lạc với người tên Hoàng Hà (ở Gia Lai) chuyên bán thuốc Viagra giả.

Kể từ năm 2019 đến khi bị bắt, Hiếu đặt mua thuốc Viagra giả của Hà nhiều lần với giá từ 24.000 - 28.000 đồng/hộp. Sau khi Hiếu đặt hàng mua thuốc, Hà gửi hàng qua nhà xe cho Hiếu. Và Hiếu sử dụng tài khoản ngân hàng do vợ đứng tên để thanh toán tiền mua hàng cho Hà.

Ngày 25.3.2020, Hà gửi hàng cho Hiếu qua nhà xe, Hiếu thuê xe đến nhận hàng và đưa đến nhà Huỳnh Văn Hùng ở P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú (TP.HCM) để cất giữ, tiêu thụ. Với số thuốc Viagra giả do Hiếu cung cấp, Hùng đã bán được 300 hộp, giá 33.000 đồng/hộp, thu được 9,9 triệu đồng. Riêng Hiếu bán đuợc 500 hộp giá 33.000 đồng/hộp, thu được 16,5 triệu đồng.

Lúc 12 giờ 55 ngày 28.3.2020, Hiếu chạy xe máy đến nhà Hùng lấy 500 hộp thuốc Viagra giả đem về nhà mình ở đường Tân Thới Nhất (P.Tân Thới Nhất, Q.12) để tiêu thụ thì bị Công an TP.HCM bắt quả tang.

Cơ quan CSĐT tiến hành khám xét khẩn cấp nhà của Dương Trung Hiếu, thu giữ 30 vỉ thuốc nhãn hiệu Viagra 100 mg và vỏ hộp. Từ lời khai nhận của Hiếu, công an khám xét nhà của Huỳnh Văn Hùng, thu giữ 700 vỉ thuốc nhãn hiệu Viagra 100 mg.

Theo KLĐT, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định Hiếu có vai trò chủ mưu, trực tiếp liên hệ mua thuốc Viagra giả; Hùng có vai trò giúp sức cho Hiếu trong việc cất giấu và tiêu thụ số thuốc Viagra giả nhằm thu lợi bất chính hơn 1,025 tỉ đồng.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT xác định Hoàng Hà sử dụng nick name “chuyên sỉ sll thuốc nam nữ” mua bán thuốc Viagra giả, trong đó có cung cấp cho Hiếu, để thu lợi. Qua xác minh, Công an TP.HCM ghi nhận, tháng 3.2020, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an bắt giữ Hà về hành vi buôn bán hàng giả là thuốc Viagra tại Gia Lai. Cho nên, Công an TP.HCM sẽ chuyển hồ sơ vụ việc cùng tang vật liên quan đến Hà, cho Công an tỉnh Gia Lai để xử lý theo quy định.