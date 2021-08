Đề nghị truy tố kẻ mù hai mắt giả cán bộ cảnh sát hình sự lừa 'chạy án'

Ngày 13.8, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản , chuyển hồ sơ đến Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 4 bị can: Trương Sĩ Dũng (58 tuổi), Trần Thúy Vân (43 tuổi), Nguyễn Phương Thùy (40 tuổi, cùng ở Hà Nội) và Vũ Văn Chiến (32 tuổi, ngụ Ninh Bình).

Theo kết luận điều tra, tháng 9.2019, bà Nguyễn Thị B. (ở TP.Phủ Lý, Hà Nam) có con trai là Nguyễn X.L bị Công an tỉnh Hà Nam bắt giữ về tội tàng trữ trái phép chất ma túy

Bà B. tìm người nhờ kêu oan và được giới thiệu gặp Dũng. Mặc dù chỉ là lao động tự do, có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và bị mù cả hai mắt, nhưng Dũng vẫn tự xưng mình là Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội, có khả năng thu xếp việc cho bà B.

Sau đó, Dũng đã cùng bị can khác trong vụ án sắp xếp cuộc gặp với bà B. ngay trước số 7 Thiền Quang, Hà Nội, là nơi có trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội; hứa hẹn giúp chuyển Nguyễn X.L từ trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam về trại cai nghiện và sau 2 tháng sẽ tìm cách đưa L. ra ngoài và “chạy” trắng án