Đề nghị truy tố kẻ sát hại trụ trì chùa Quảng Ân

Do các chủ nợ phát hiện Tâm về nên đến đòi nợ. Vì không có tiền trả nên Tâm có ý định vào tổ đình Quảng Ân (chùa Quảng Ân cũ, TT. Tân Nghĩa) để giết và cướp tài sản của ông Tạ Văn Sửu (hòa thượng Thích Nguyên Lộc, là viện chủ Tổ đình Quảng Ân).

Nghi can Nguyễn Thanh Tâm bị bắt tại TP.HCM sau hơn 48 tiếng gây án, bị di lý về Bình Thuận để điều tra

Sau khi thấy cả 3 nạn nhân đều nằm bất tỉnh, Tâm ra nhà sau lục lọi lấy một chùm chìa khóa và 2 điện thoại của bà Phượng và Yến, rồi trở lại phòng vị sư lấy tiếp một điện thoại đang sạc pin. Tâm lấy chìa khóa của sư Thích Nguyên Lộc mở tủ lấy đi 825.200.000 đồng; 614 USD, 200 AUD, bỏ vào túi vải của vị sư rồi mang đi. Sáng ngày 23.3, Tâm dùng tiền này đi trả nợ cho 13 người ở địa phương (430 triệu đồng). Số tiền còn lại, Tâm mang vào TP.HCM chuyển hết vào tài khoản vợ mình. Trên đường từ Hàm Tân vào TP.HCM bằng xe máy, Tâm vứt chùm chìa khóa tại một cống nước ở TP.Biên Hòa (Đồng Nai).

Vị sư trụ trì chùa Quảng Ân Thích Nguyên Lộc và Nguyễn Bảo Yến tử vong tại chỗ. Riêng nạn nhân Phượng sau khi tỉnh lại cố lấy điện thoại gọi báo tin cho người nhà và được đưa đi cấp cứu, nên thoát chết. KLĐT cho rằng bà Phượng thoát chết là ngoài ý muốn của Nguyễn Thanh Tâm.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận được sự hỗ trợ của các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Ngay trong đêm 23.3, các trinh sát đã phát hiện nghi can Nguyễn Thanh Tâm trú tại một nhà trọ ở Q.9, TP.HCM, và bắt Tâm sau hơn 48 giờ gây án.