Đề xuất điều chỉnh khu đô thị An Phú - An Khánh đảm bảo quy hoạch

Theo nội dung tờ trình của UBND Q.2, việc nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1/2000 khu đô thị An Phú - An Khánh (Q.2) theo chủ trương của TP.HCM nhằm đảm bảo tính khả thi và đồng bộ sau 21 năm triển khai thực hiện; mang lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp và nhà nước.

Cũng theo UBND Q.2, khu đô thị An Phú - An Khánh đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư từ năm 1998 và quyết định giao đất từ năm 1999 để đầu tư hạ tầng cơ sở. Trên cơ sở đó, Kiến trúc sư trưởng TP.HCM có quyết định phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/2000.

Mảng xanh hiện hữu của khu đô thị An Phú - An Khánh

Bên cạnh đó, việc điều chỉnh quy hoạch này đã được Sở GTVT TP.HCM có ý kiến bằng văn bản về đánh giá tác động giao thông phục vụ công tác lập và điều chỉnh quy hoạch 1/2000 khu đô thị mới An Phú - An Khánh, khẳng định thì lưu lượng giao thông của khu vực “đều nằm trong giới hạn cho phép theo TCXDVN 104-2007- Tiêu chuẩn thiết kế đường đô thị”.

Riêng việc điều chỉnh tầng cao các cụm chung cư phù hợp quy hoạch chung xây dựng Q.2 đã được UBND TP.HCM phê duyệt. Theo đó, khu đô thị An Phú - An Khánh thuộc khu ở, tầng cao xây dựng được duyệt là tối đa 40 tầng.

Liên quan chủ trương điều chỉnh quy hoạch 1/2000 để tạo hành lang pháp lý cho dự án và cho dự án có tính khả thi cao, từ năm 2017, UBND TP.HCM đã có thông báo nội dung kết luận của Chủ tịch UBND TP.HCM về điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000, 1/500 và chỉ tiêu dân số dự án đầu tư hạ tầng cơ sở khu đô thị mới An Phú - An Khánh, đảm bảo quy chuẩn xây dựng theo quy định, đảm bảo nguyên tắc không làm giảm diện tích của các công trình hạ tầng xã hội như cây xanh, công viên, trường học, y tế…

Đến tháng 9.2020, tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND Q.2, UBND P.An Phú niêm yết công khai nội dung nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị An Phú - An Khánh để lấy ý kiến cộng đồng dân cư có liên quan. Đối tượng được áp dụng để đi bỏ phiếu (được sự giám sát của cán bộ khu phố) là các cư dân có hộ khẩu thường trú tại dự án Khu đô thị mới An Phú - An Khánh thuộc P.An Phú, và đối tượng đã ký hợp đồng mua bán/chuyển nhượng nền đất với Công ty HDTC thuộc P.An Phú, đối tượng đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đã xây dựng nhà thuộc P.An Phú.

Kết quả kiểm phiếu: Tổng số phiếu kiểm tra lấy ra từ thùng phiếu là 2.241 phiếu (trong đó số phiếu hợp lệ là 2.187 phiếu; số phiếu không hợp lệ là 54 phiếu). Trong đó, số phiếu đồng ý là 1.378 phiếu, đạt tỷ lệ 63%; số phiếu không đồng ý là 758 phiếu, đạt tỷ lệ 34,66%; số phiếu có ý kiến khác: 51 phiếu, đạt tỷ lệ 2,33%.