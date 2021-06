Đề xuất tăng 3 lần mức hỗ trợ thân nhân người lao động chết ở nước ngoài

Theo đó, sau gần 14 năm hoạt động, Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước đã góp phần hỗ trợ giải quyết rủi ro cho người lao động (NLĐ) và doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài , tuy nhiên nội dung chi, mức chi chậm được điều chỉnh. Tại dự thảo lần này, Bộ LĐ-TB-XH đề xuất hỗ trợ thân nhân của NLĐ bị chết hoặc mất tích trong thời gian làm việc ở nước ngoài mức 30 triệu đồng/trường hợp (tăng 3 lần so với hiện tại). Ngoài ra, dự thảo đề xuất hỗ trợ NLĐ phải về nước trước thời hạn do bị tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, ốm đau bệnh tật đến mức không còn khả năng tiếp tục làm việc, mức hỗ trợ từ 15 - 20 triệu đồng/trường hợp tùy theo thời gian làm việc.

Trong trường hợp NLĐ phải về nước trước hạn do chủ sử dụng lao động bị giải thể, phá sản hoặc thu hẹp sản xuất do thiên tai, dịch bệnh, bất ổn chính trị, chiến tranh hay vì lý do bất khả kháng, dự thảo đề xuất hỗ trợ từ 10 - 15 triệu đồng/trường hợp. Trong thời gian giải quyết các tranh chấp phát sinh, NLĐ được hỗ trợ chi phí ăn, sinh hoạt với mức 500.000 đồng/người/ngày, tối đa không quá 10 triệu đồng/người. Sau khi về nước, nếu NLĐ có nhu cầu, quỹ sẽ hỗ trợ đào tạo nghề dưới 3 tháng, bằng 70% chi phí đào tạo thực tế của khóa học nhưng tối đa không quá 3 triệu đồng/lao động.