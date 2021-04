Đêm trắng với căn cước công dân

Đà Nẵng: Chiến dịch gấp rút Tại TP.Đà Nẵng, các tổ công tác của công an vừa hoàn thành gần 300.000 hồ sơ cấp CCCD. Đại tá Phan Văn Dũng, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, cho biết nhiều khả năng đến ngày 30.4, Công an TP phấn đấu đạt trên 550.000 hồ sơ; có 35 tổ công tác được bố trí ở nhiều địa phương. “Hiện chúng tôi đang phấn đấu đạt mức 400 hồ sơ/máy/tổ công tác/ngày, vượt chỉ tiêu 350 hồ sơ/ngày. Đây là chiến dịch rất gấp rút nên toàn đội ngũ phải huy động với quyết tâm cao. Từ lãnh đạo Công an TP đến cán bộ chiến sĩ nêu cao quyết tâm, cố gắng thu nhận xử lý hồ sơ 3-4 ca/ngày. Từ đêm đến rạng sáng tiếp tục xử lý để chuyển hồ sơ đi nên ngày nào cũng phải đến 2-3 giờ sáng tổ công tác mới nghỉ”, đại tá Dũng chia sẻ. Ngoài lực lượng công an, tại TP.Đà Nẵng còn có sự tiếp sức của các địa phương, hội đoàn thể giúp “chia lửa” trong quá trình làm CCCD. Nguyễn Tú Quảng Nam: Chạy đua với thời gian Tại Quảng Nam đã nhiều tháng nay, hàng chục cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh chưa ngày nào tắt điện trước 22 giờ đêm. Ban ngày, ngoài tiếp nhận hồ sơ công dân ở Bộ phận một cửa, nhiều tổ công tác xuống cơ sở; tối đến tranh thủ kiểm tra, xác minh các dữ liệu liên quan. Thượng tá Phan Thanh Hồng, Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, cho hay từ sau tết đến nay đơn vị tập trung tối đa lực lượng, kể cả triển khai nhiều tổ lưu động tại các cơ quan, trụ sở, bệnh viện, trường học… Các tổ cũng đến tận thôn, bản miền núi. “Mỗi ngày anh em chia làm 3 ca. Theo quy định thì làm việc từ 7 giờ nhưng anh em phải bắt đầu tiếp công dân từ 5 giờ sáng cho đến 22 giờ đêm. Nhiều ca phải làm tới 2 giờ sáng”, thượng tá Hồng nói. Chỉ tiêu của Bộ Công an giao mỗi ngày cấp phải cấp được 11.400 CCCD, nhưng hiện tại Quảng Nam vượt chỉ tiêu và phấn đấu hoàn thành việc cấp hơn 1,2 triệu CCCD trước ngày 1.7. Mạnh Cường Thừa Thiên - Huế: Ân cần với người già yếu Để hoàn thành tiến độ, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang tập trung lực lượng làm ngày làm đêm. Nhiều tổ công an tăng ca, tăng thời lượng làm việc; không ít trường hợp cán bộ chiến sĩ đang ốm đau nhưng vẫn cố gắng đi làm. Nhiều người già yếu, bệnh tật được cán bộ, chiến sĩ ân cần giúp đỡ, cõng vào tận bàn. Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết theo kế hoạch và chỉ tiêu đã giao từ Bộ Công an, UBND tỉnh, địa phương phải hoàn thành 732.000 CCCD. Công an tỉnh đang phấn đấu nằm trong top 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu toàn quốc hoàn thành chỉ tiêu. Riêng tại TP.Huế, đến thời điểm này đã có một tổ chạm mốc 700 hồ sơ/ngày, 2 tổ chạm mốc 600 hồ sơ/ngày, đang phấn đấu hoàn thành thu nhận 280.000 hồ sơ trước ngày 31.5. Bùi Ngọc Long Quảng Bình: “Đội hình” cố định và lưu động Thượng tá Phạm Thanh Hoàng, Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Quảng Bình, cho biết đến thời điểm này, lực lượng làm căn cước công dân đạt xấp xỉ 32% chỉ tiêu. Để đảm bảo tiến độ, lực lượng công an toàn tỉnh chia làm 3 ca/ngày, làm việc từ 7 giờ 30 đến 22 giờ hằng ngày, kể cả cuối tuần. Tuy nhiên, nhiều lúc lực lượng chức năng làm đến sau 22 giờ đêm, sau đó còn xử lý hồ sơ đến 2 – 3 giờ sáng. Quảng Bình có địa hình tương đối phức tạp, trải rộng, vì vậy có nhiều tổ công tác được thành lập để vừa tác nghiệp tại chỗ vừa lưu động. Theo thượng tá Hoàng, ban đầu người dân có chút lo lắng, nhưng hiện tại đã thoải mái và rất hưởng ứng. Sắp vào mùa nắng nóng, lực lượng chức năng đang chuẩn bị các phương án, tránh phải để người dân chờ đợi lâu. T.Q.Nam