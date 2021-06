Đến 18.6, có 90% công dân toàn quốc được cấp mã số định danh

Dự kiến đến ngày 18.6, Bộ Công an sẽ cấp được khoảng 90% số định danh cá nhân cho công dân trên cả nước.

Về công tác triển khai kết nối chia sẻ CSDLQGVDC với các địa phương, Bộ Công an dự kiến ngày 15.6 sẽ kết nối tới 25 tỉnh, TP và trong tháng 7 sẽ hoàn thành việc kết nối với 63 tỉnh, TP trên toàn quốc. Bộ này yêu cầu hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành trước khi được kết nối với hệ thống CSDLQGVDC phải được kiểm tra bảo đảm an ninh, an toàn thông tin do Cục An toàn thông tin (thuộc Bộ TT-TT) và đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an thực hiện.