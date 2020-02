Đến quán nhậu bán ma túy cho khách, bị Công an Kiên Giang tóm gọn

Chiều 27.2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Phạm Văn Vũ (44 tuổi, ngụ thị xã Giá Rai, Bạc Liêu) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy

Theo thông tin ban đầu, trước đó, khoảng 13 giờ ngày 26.2, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Kiên Giang bắt quả tang Vũ đang có hành vi tàng trữ 2 bịch ni lông, bên trong có chứa 50 gram hạt tinh thể màu trắng (nghi là ma túy) tại một quán nhậu ở xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng, Kiên Giang.

Tiến hành khám xét nơi tạm trú của Vũ ở ấp An Hòa, xã Định An (huyện Gò Quao, Kiên Giang), công an thu giữ thêm 1 bịch ni lông bên trong chứa nhiều hạt tinh thể màu trắng có trọng lượng hơn 800 gram nghi là ma túy đá.