Dệt ước mơ cho con bệnh nhân K

Quỹ học bổng “Cùng em dệt ước mơ” được tổ chức hỗ trợ bệnh nhân ung thư Chúng ta có thể - WE CAN lập ra để giúp đỡ các em nhỏ không may mắn rơi vào hoàn cảnh có bố mẹ qua đời vì ung thư, hoặc bố mẹ vừa chẩn đoán bị ung thư giai đoạn cận tử, gia cảnh thiếu thốn - Ảnh: Huy Đạt