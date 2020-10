Đi đánh cá trên hồ thủy điện ngày bão số 9 đổ bộ, người đàn ông mắc kẹt

Chiều 28.10, ông Nguyễn Văn An, Chánh văn phòng UBND H.Đăk Hà (Kon Tum) cho biết cơ quan chức năng vừa cứu hộ thành công 1 người đàn ông mắc kẹt trên hồ thủy điện.

Theo đó người được cứu hộ là ông P.V.P (50 tuổi, cư trú tại xã Đăk Mar, YH.Đăk Hà).

Nhà bè nơi ông P bị mắc kẹt Ảnh: CTV

Vào sáng cùng ngày, do trời mưa nhỏ, chủ quan là cơn bão đã qua nên ông P liền đi đánh cá trên lòng hồ thủy điện Plei Krông. Ít giờ sau mưa ngày càng to và xuất hiện gió mạnh khiến thuyền của ông P dạt vào 1 nhà bè nuôi cá trên hồ thủy điện. Thuyền của ông P mắc kẹt tại đây không vào bờ được vì sóng quá lớn.

Sau khi nhận được tin báo, chính quyền H.Đăk Hà đã khẩn trương cử lực lượng đến hiện trường, phối hợp với người dân tìm cách ứng cứu.

Tranh thủ khi gió lặng, lực lượng cứu hộ đã chèo thuyền ra nhà bè đưa ông P. vào bờ thành công.

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Kon Tum, do ảnh hưởng của bão số 9 nên ở Kon Tum đã có mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa từ 20 giờ ngày 27.10 đến 14 giờ ngày 28.10 ở khu vực phía Đông, Đông bắc Kon Tum đạt 150 - 200 mm. Riêng khu vực xã Pờ Ê (huyện Kon Plong) lượng mưa đạt 320 mm, các khu vực còn lại đạt từ 40 - 100 mm.

Lượng mưa lớn khiến mực nước trên các con sông dâng cao. Ảnh: ĐỨC NHẬT

Trong chiều và đêm 28.10, khu vực các huyện Kon Plong, Tu Mơ Rông, Đăk Glei và Kon Rẫy tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa từ 50 - 100 mm. Các huyện còn lại và TP.Kon Tum có mưa vừa, mưa to, lượng mưa từ 40 - 80 mm, có nơi trên 80 mm.

Dự báo từ 15 giờ - 19 giờ ngày 28.10, khu vực các huyện Kon Plong, Tu Mơ Rông, Đăk Glei và Kon Rẫy tiếp tục có gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Các huyện còn lại và TP Kon Tum có gió mạnh cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7.