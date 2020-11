Di dời vườn dừa trồng lấn chiếm bãi biển Long Hải

Ban Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04) phối hợp Công an H.Hóc Môn và Công an Q.12 điều tra truy xét các đối tượng liên quan đến 'chợ lẻ' ma túy vùng ven Sài Gòn.