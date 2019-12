Đi giao dịch thay sếp, tài xế ‘ẵm’ hơn 1,3 tỉ bỏ trốn

Sáng 21.12, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an quận Cầu Giấy đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Văn Sáu (25 tuổi, quê tại xã Tân Phong, huyện Yên Dũng, Bắc Giang) để điều tra , làm rõ hành vi trộm cắp tài sản