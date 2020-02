Đi ô tô cướp táo tợn ở Lâm Đồng: Cuộc truy đuổi nghẹt thở

Chiều tối 24.2, Công an huyện Lạc Dương ( Lâm Đồng ) đã hoàn tất việc đưa nghi can Trần Vương Phong (25 tuổi, quê Nam Định) đến quốc lộ 27C nối liền Đà Lạt - Nha Trang để dựng lại hiện trường, tìm tang vật vụ cướp táo tợn xảy ra trong sáng 24.2 ( Thanh Niên đã đưa tin ).

Tên Phong (áo đỏ) nghi can gây ra vụ cướp bị khống chế Ảnh: Cắt từ clip

Theo thượng úy Nguyễn Như Trung, Phó trưởng Công an xã Đa Nhim, sau khi nhận được tin báo về vụ cướp , anh đã báo cáo cho cấp trên, đồng thời phối hợp với đại úy Nguyễn Xuân Thoại, Phó đội trưởng CSTG trạm Đa Nhim (thuộc Phòng CSGT tỉnh Lâm Đồng) truy đuổi chiếc ô tô BS 49A - 299.63.

Phối hợp bắt giữ nghi can vụ cướp Ảnh: Cắt từ Clip

Sau khi về đến Đà Lạt, Phong chạy xe lòng vòng thì bị hai anh Trung và Thoại bám sát để chờ cơ hội bắt giữ.

Chiếc ô tô bị trôi tự do, rất may anh Thoại kịp thời kéo thắng tay Ảnh: Cắt từ clip

Khi ô tô BS 49A - 299.63 dừng tại cây xăng trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 7 (Đà Lạt) đổ xăng, anh Trung tiến tới kéo cửa ô tô khống chế người lái xe. Lúc đó chiếc xe trôi tự do nhưng được anh Thoại kịp thời chạy theo kéo thắng xe lại. Phát hiện trong xe có một thanh niên ngồi hàng ghế sau anh Thoại kéo ra, tiếp tục khống chế.

Hai thanh niên trong xe quyết liệt chống trả, nhưng cùng lúc lực lượng công an huyện Lạc Dương kịp thời có mặt cùng người dân khống chế, đưa hai nghi can về trụ sở Công an Lạc Dương làm rõ vụ việc.

Cả 2 thanh niên ngồi trên ô tô đều bị khống chế đưa về Công an huyện Lạc Dương Ảnh: Cắt từ clip

Bước đầu xác định được chiếc xe BS 49A - 299.63 được một người tên Gôn (chưa rõ lai lịch) thuê của một tiệm cho thuê ô tô từ ngày 9.2. Sáng 24.2, Phong nói Gôn cho mượn xe đi công việc.

Người dân xem lực lượng công an khống chế nghi can dùng ô tô đi cướp tài sản của du khách Ảnh: Cắt từ clip Sau khi mượn được xe, Phong chạy vào quốc lộ 27C, đến gần khu du lịch Zoodoo ở xã Đa Nhim (Lạc Dương), thấy chị N.T.H.P (40 tuổi) cùng con trai (du khách đến từ Nha Trang) đang dừng xe chụp hình rừng thông bên đường. Phong đến gần giả vờ hỏi đường rồi bất ngờ dùng dao uy hiếp để giật dây chuyền, cướp giỏ xách của chị H. (bên trong có 3 triệu đồng, ĐTDĐ và một số giấy tờ liên quan), rồi leo lên ô tô tẩu thoát. Nghi can Phong thừa nhận lái ô tô đến quốc lộ 27C để cướp tài sản của du khách Ảnh: Lâm Viên

Theo lời khai, sau khi Phong lái xe về trả cho Gôn, Gôn lái xe chở Phong đến cây xăng trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (P.7, Đà Lạt) đổ đầy xăng để trả xe, thì bị bắt giữ.