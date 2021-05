Dịch bệnh đang trong tầm kiểm soát

Theo chuyên gia của Bộ Y tế, lo ngại lớn nhất đối với Bắc Ninh và Bắc Giang là đảm bảo an toàn trong các khu cách ly, tránh lây chéo. Trong đó, cần quyết liệt thực hiện giảm mật độ người trong khu cách ly, đảm bảo nguyên tắc cán bộ của khu cách ly chỉ khử khuẩn không gian bên ngoài, chuẩn bị cây lau, hóa chất để người trong phòng tự vệ sinh. Bộ Y tế cũng hỗ trợ Bắc Giang và Bắc Ninh thành lập các tổ công tác, đội phản ứng nhanh tại các khu cách ly để giám sát, kiểm tra chặt chẽ.

Tối 23.5: Thêm 76 ca Covid-19 trong nước tại Bắc Giang và Bắc Ninh

54 bệnh nhân tiên lượng rất nặng

Tối 23.5, Bộ Y tế thông báo , trong ngày, VN ghi nhận 131 ca mắc Covid-19 mới. Trong đó, 2 ca nhập cảnh được cách ly ngay tại Đồng Nai và Bắc Ninh; 129 ca ghi nhận trong nước tại 6 tỉnh, thành, là: Bắc Giang 68 ca, Bắc Ninh 48 ca, Bệnh viện (BV) K cơ sở Tân Triều (tại Hà Nội) 7 ca, Hải Dương 3 ca, Ninh Bình 2 ca và Đà Nẵng 1 ca. Có 5 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An và Quảng Ninh) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Cùng ngày, Bộ Y tế công bố 1 ca mắc Covid-19 tử vong là bệnh nhân (BN) 3022 (nữ, 72 tuổi) có tiền sử bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, tăng huyết áp. BN qua đời tối 22.5 tại BV Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở Đông Anh (Hà Nội) với chẩn đoán: viêm phổi nặng do SARS-CoV-2 , suy đa tạng trên BN mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, tăng huyết áp. Đây là BN Covid-19 thứ 42 tử vong tại VN từ đầu dịch; là ca thứ 7 tử vong trong 25 ngày qua. Bên cạnh đó, theo Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong số các BN Covid-19 đang điều trị, 54 ca có tiên lượng rất nặng.

Phát hiện nhiễm bệnh khi tự đi xét nghiệm

Cũng trong ngày 23.5, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông báo về 6 ca mắc Covid-19 mới, đều ở khu đô thị Times City (Q.Hoàng Mai). Đây là các ca bệnh tự đi xét nghiệm chủ động, cho thấy nguy cơ lây nhiễm ngoài cộng đồng vẫn còn rất phức tạp.

Cụ thể, có 4 BN trong một gia đình sinh sống tại tầng 15, tòa Park 11, được phát hiện nhờ người con là cháu N.V.C, 11 tuổi, học sinh lớp 5, đi lấy mẫu xét nghiệm chủ động tại trường, sau đó cả bố, mẹ và em trai của cháu đều dương tính Covid-19.

Theo báo cáo dịch tễ, từ 30.4 đến nay, cháu C. học online tại nhà. Một tháng gần đây, gia đình không đi du lịch ở đâu, không có tiền sử đi đến các khu vực có dịch trên địa bàn Hà Nội cũng như ngoại tỉnh. Tại khu vực gia đình đang sống, ngày 4.5 có ghi nhận một trường hợp dương tính Covid-19, là chuyên gia người Ấn Độ, ở tầng 12, tòa Park 10 (BN 2986); ngày 22.5 tiếp tục ghi nhận một trường hợp là trẻ em sinh năm 2018, quốc tịch Ấn Độ, sống tại tầng 3, tòa Park 9.

Cháu C. sống cùng gia đình, gồm bố là N.M.C, 36 tuổi, là quản lý một công ty tư nhân về thiết bị máy tính, điện tử (công ty gồm 4 người, địa chỉ tại 96 lô D6 khu đô thị Đại Kim, Q.Hoàng Mai); mẹ là Đ.B.L, nữ, 36 tuổi, là nhân viên làm việc tại T&T Group, địa chỉ tại 2A Phạm Sư Mạnh, P.Phan Chu Trinh, Q.Hoàn Kiếm; và em trai N.M.D (8 tuổi). Ngày 10.5, chị L. có biểu hiện ho, kèm ớn lạnh, đã chủ động đi xét nghiệm Covid-19 tự nguyện tại BV Đức Giang bằng phương pháp Realtime-PCR, cho kết quả âm tính vào ngày 11.5. Ngày 20.5, cháu C. xuất hiện sốt nhẹ khoảng 38 độ C, sau đó khỏi, không kèm theo các triệu chứng khác, nên sáng 22.5 cháu được mẹ cho đi lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, rồi được gia đình cho về quê nội tại An Lão, Hải Phòng chơi.

Khoảng 1 giờ 30 sáng 23.5, BV Vinmec thông báo kết quả xét nghiệm mẫu dịch tễ của cháu C. dương tính. Trung tâm y tế Q.Hoàng Mai đã lấy 2 mẫu F1 của bố và mẹ cháu C. ngay trong đêm để chuyển lên CDC Hà Nội xét nghiệm; phong tỏa tạm thời tầng 15, lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ cư dân tại tầng 15 (tổng số 65 mẫu) gửi CDC Hà Nội xét nghiệm. Đến chiều 23.5, kết quả xét nghiệm của CDC Hà Nội là cả bố và mẹ cháu C. đều mắc Covid-19.

Ngoài các trường hợp trên, CDC Hà Nội cũng thông báo về 2 trường hợp quốc tịch Ấn Độ dương tính Covid-19, là cháu S.G, nữ, 3 tuổi và mẹ của cháu bé, tên N.B, 35 tuổi, trú tại Park 9 khu đô thị Times City. Hai mẹ con từ Ấn Độ nhập cảnh VN ngày 24.4, được cách ly tập trung 21 ngày tại TP.Hải Phòng. Đến ngày 15.5, về cách ly tại nhà ở địa chỉ Park 9. Ngày 22.5, 2 mẹ con đến BV Vinmec lấy mẫu xét nghiệm để kết thúc cách ly, thì phát hiện cháu bé 3 tuổi dương tính, còn mẹ âm tính, được chuyển cách ly tại BV Đức Giang. Ngày 23.5, kết quả xét nghiệm của CDC Hà Nội cho thấy người mẹ cũng dương tính. Đây là trường hợp thứ 3 ở Times City được phát hiện dương tính sau khi kết thúc cách ly bằng cách tự đi xét nghiệm chủ động (sau chuyên gia của Vinfast).