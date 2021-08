Dịch Covid-19 ngày 24.8: Thêm 10.811 ca nhiễm Covid-19 tại 43 tỉnh, thành

Các ca ghi nhận trong nước gồm: TP.HCM 4.627 ca, Bình Dương 3.628 ca, Đồng Nai 799 ca, Long An 393 ca, Khánh Hòa 203 ca, Đồng Tháp 162 ca, Đà Nẵng 153 ca, Tây Ninh 105 ca, Tiền Giang 93 ca, Cần Thơ 72 ca, Hà Nội 66 ca, Bà Rịa - Vũng Tàu 64 ca, Kiên Giang 61 ca, Bình Thuận 56 ca, Sóc Trăng 42 ca, An Giang 42 ca, Nghệ An 28 ca, Phú Yên 24 ca, Đắk Lắk 21 ca, Bình Phước 20 ca, Thừa Thiên - Huế 13 ca, Bến Tre 12 ca, Vĩnh Long 11 ca, Quảng Nam 11 ca, Hà Tĩnh 10 ca, Hậu Giang 9 ca, Quảng Trị 9 ca, Sơn La 9 ca, Bạc Liêu 7 ca, Lạng Sơn 7 ca, Trà Vinh 6 ca, Thanh Hóa 5 ca, Lâm Đồng 5 ca, Bình Định 5 ca, Ninh Thuận 4 ca, Gia Lai 3 ca, Bắc Ninh 3 ca, Bắc Giang 3 ca, Quảng Bình 2 ca. Quảng Ngãi, Hà Nam, Hải Phòng, Cà Mau mỗi tỉnh có 1 ca.