Điện Biên: Công an làm việc với cô gái trẻ ‘bùng’ 150 mâm cỗ

Chiều 3.10, một lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên cho biết, Công an TP.Điện Biên Phủ đang làm việc với Cà Thị Út (24 tuổi, trú tại bản Co Hói, xã Pá Khoang, TP.Điện Biên Phủ, Điện Biên) để làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản.