Điều chuyển công tác trung úy công an mặc quần áo cộc đi xử lý hàng rong

Tối 5.8, thông tin từ Công an TP.Hà Nội cho biết, Công an Q.Long Biên vừa ra quyết định xử lý sai phạm đối với trung úy Nguyễn Đức Tùng Lâm (24 tuổi), cảnh sát trật tự Công an P.Phúc Lợi (Q.Long Biên), do vi phạm quy trình, quy định, quy chế làm việc và quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân

Trước đó, ngày 1.8, Công an TP.Hà Nội nhận được thông tin phản ánh về việc một nam thanh niên mặc quần soóc, áo phông cộc tay điều khiển xe ô tô tải (loại xe chuyên dụng trang bị cho công an phường) biển xanh 31A - 7141 đi nhắc nhở, xử lý người bán hàng rong trên địa bàn P.Phúc Lợi.

Ngay sau đó, Ban Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã chỉ đạo Công an Q.Long Biên khẩn trương kiểm tra, làm rõ để xử lý theo quy định.

Theo kết quả xác minh của Công an Q.Long Biên, khoảng 9 giờ 30 sáng 1.8, trung úy Tùng Lâm mặc áo phông, quần soóc, tự ý lái xe chuyên dụng của Công an P.Phúc Lợi đến khu vực ngã tư Phúc Lợi - Vũ Xuân Thiều để nhắc nhở, xử lý một số người bán hàng rong trên vỉa hè khi chưa được sự phân công, điều động của Ban chỉ huy Công an P.Phúc Lợi. Sự việc này khiến người dân bức xúc, quay lại video và đăng tải lên mạng xã hội

Ngày 3.8, Ban chỉ huy Công an Q.Long Biên đã ra quyết định xử lý sai phạm đối với tập thể, cá nhân có liên quan.

Theo đó, đối với trung úy Nguyễn Đức Tùng Lâm, Công an Q.Long Biên quyết định kỷ luật cảnh cáo và điều chuyển công tác khác, không trực tiếp tiếp xúc với dân do vi phạm quy trình, quy định, quy chế làm việc và quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân; đưa trung úy Tung Lâm vào diện quản lý để phòng ngừa sai phạm.

Đối với Ban chỉ huy Công an P.Phúc Lợi, phải nghiêm khắc phê bình, rút kinh nghiệm do thiếu kiểm tra, đôn đốc cấp dưới thực hiện chức trách, nhiệm vụ và xem xét danh hiệu thi đua, phân loại cán bộ trong năm 2020.