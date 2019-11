Điều dưỡng BV Nhi đồng 1 bị đánh: BV Từ Dũ tạm đình chỉ 1 hộ sinh

Theo lãnh đạo Bệnh viện phụ sản Từ Dũ, nữ hộ sinh S., đang làm việc tại Khoa phụ, có mặt khi chồng là Huỳnh Ngọc Châu (ngụ Q.6, TP.HCM) đánh điều dưỡng H. Bệnh viện cũng đã xem xét hành vi của nữ hộ sinh S. và tạm đình chỉ công tác đối với nữ hộ sinh này sau khi xảy ra vụ việc.

Như Thanh Niên đã thông tin, vào khoảng 21 giờ ngày 16.11, bệnh nhi H.T.L (9 tuổi, ngụ Q.6) được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 1 khám bệnh hen suyễn. Tại đây sau đó đã xảy ra vụ ông Huỳnh Ngọc Châu (cha của bệnh nhi L.) hành hung điều dưỡng H.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy bà S. cũng có những cử chỉ, hành vi gây gổ với điều dưỡng H. trước và sau khi ông Châu đánh điều dưỡng H.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, bảo vệ bệnh viện đã mời ông Châu ra làm việc nhưng ông Châu vẫn tỏ thái độ bất hợp tác, do đó bệnh viện đã lập biên bản, mời công an địa phương sang tiếp nhận và xử lý.

Kết quả chụp CT Sanner, X-quang vùng mặt xác định điều dưỡng H. bị tổn thương vùng đầu mặt. Hiện điều dưỡng H. đang được điều trị tại Bệnh viện Nhân dân 115.

Công an Q.10 TP.HCM cũng đã vào cuộc điều tra sau khi điều dưỡng H. có đơn đề nghị công an xử lý nghiêm người hành hung mình. Điều dưỡng H. đã được đưa đi giám định thương tích và vợ chồng ông Huỳnh Ngọc Châu cũng đã được Công an Q.10 mời lên làm việc.