Điều tra BOT Đèo Ngang của Sông Đà thu vượt thời hạn hợp đồng

Là một trong những dự án BOT đầu tiên, dự án xây dựng hầm đường bộ quốc lộ 1 qua Đèo Ngang, nối tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Quảng Bình được Bộ GTVT và Tổng Công ty Sông Đà ký hợp đồng năm 2002.

Tổng mức tổng mức đầu tư là 150,021 tỉ đồng, quy mô 2 làn xe, thời gian hoàn vốn theo hợp đồng BOT là 18 năm 5 tháng. Dự án đưa vào khai thác từ tháng 10.2004.

Đáng chú ý, trong quá trình thực hiện hợp đồng BOT, do lưu lượng giao thông thực tế qua trạm thu phí Đèo Ngang tăng cao so với dự kiến trong hợp đồng (khoảng 112%/năm), đồng thời, giá trị quyết toán giảm so với tổng mức đầu tư (132 tỉ đồng/150 tỉ đồng), nên thời gian thu phí hoàn vốn được rút ngắn khoảng 7 năm 10 tháng so với hợp đồng, kết thúc thu phí khoảng tháng 4.2015.

Tuy nhiên, nhà đầu tư đã thu phí tới tận đầu tháng 12.2016, với số thu vượt quy định hợp đồng BOT gần 70 tỉ đồng. Việc nhà đầu tư thu vượt thời gian đã được Bộ GTVT phát hiện khi tiến hành thanh tra dự án vào tháng 11.2016.

Sau đó, nhà đầu tư chưa hoàn trả lại khoản thu vượt trên vào ngân sách nhà nước, dù năm 2018 Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng nhiều lần thúc giục.