Điều tra nguyên nhân khiến kênh nhà Lê chuyển màu đen kịt

Sáng 14.4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Đà Nẵng tạm giữ Lê Lâm Trường (26 tuổi, ngụ ấp Tân Lợi, xã Tân Phú, H.Châu Thành, An Giang), bị can giết chị ruột và trốn truy nã, để chờ bàn giao cho Công an An Giang.