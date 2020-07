Điều tra vụ hạt trưởng kiểm lâm cùng 2 con bị 'dọa giết'

Chiều 29.7, thượng tá Phan Thanh Tuấn, Trưởng công an H.Bắc Trà My, cho biết đơn vị đã nhận được văn bản của ông Trần Công Lý, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm H.Bắc Trà My , về chuyện có người gọi điện “ dọa giết ” ông cùng 2 con.