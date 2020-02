Đình chỉ nhà thuốc ở Nghệ An bán khẩu trang giá 'cắt cổ'

Chiều 3.2, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Nghệ An cho biết, Sở này đã ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dược phẩm đối với nhà thuốc của Công ty cổ phần Dược phẩm Nhân Hoà Thành Đạt, đóng tại số 1 đường Cao Thắng (phường Hồng Sơn, thành phố Vinh, Nghệ An) do không thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, lợi dụng dịch bệnh tăng giá khẩu trang và vật tư y tế phục vụ chống dịch.