Đổ phân gà vào văn phòng hãng taxi đối thủ trong ngày khai trương

Ngày 27.4, thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng cho biết, Công an huyện Thủy Nguyên (thành phố Hải Phòng) đã triệu tập thanh tra của hãng taxi Nguyễn Gia là Đàm Trung Kiên (40 tuổi, ngụ tại phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng) để làm rõ hành vi ném chất bẩn vào văn phòng của hãng taxi Đất Cảng ở huyện Thủy Nguyên.

Trước đó, vào ngày 11.4, Công an huyện Thủy Nguyên nhận được tin báo về việc chi nhánh của hãng taxi Đất Cảng ở tại số 56, phố Mới, xã Thủy Sơn (huyện Thủy Nguyên) bị một số đối tượng lạ mặt ném chất bẩn vào cửa văn phòng ngay trong ngày hãng này khai trương văn phòng.

Đến ngày 23.4, Công an huyện Thủy Nguyên tiếp tục nhận được tin trình báo về việc văn phòng hãng taxi Đất Cảng bị 1 ô tô hỏng lốp chỗ chắn trước cửa gây cản trở hoạt động.

Nhận thấy nhiều yếu tố đáng ngờ trong các vụ việc, Công an Công an huyện Thủy Nguyên đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hải Phòng làm việc với chủ xe hỏng lốp là Bùi Văn Mạnh (36 tuổi, ngụ thôn 7, xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên), một lái xe hãng taxi Nguyễn Gia.

Tại cơ quan công an, Mạnh thừa nhận đã giả vờ hỏng lốp xe để đỗ trước cửa văn phòng hãng taxi Đất Cảng nhằm cản trở hoạt động của cơ sở này.

Đặc biệt, Mạnh cũng đã khai nhận được Đàm Trung Kiên, thanh tra hãng taxi Nguyễn Gia thuê chở phân gà đến đổ vào cửa văn phòng hãng taxi Đất Cảng vào ngày hãng taxi Đất Cảng khai trương văn phòng tại số 56, phố Mới, xã Thủy Sơn (huyện Thủy Nguyên).

Căn cứ vào lời khai của Mạnh, Công an huyện Thủy Nguyên đã triệu tập Đàm Trung Kiên để xác minh, làm rõ vụ việc. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thủy Nguyên khẩn trương điều tra, làm rõ.